Jean-Michel Tinivelli et Ingrid Chauvin : rares confidences de l'acteur sur leur couple

Il est connu pour avoir joué le rôle du très charmant Frédéric Marquand dans Alice Nevers, le juge est une femme. Désormais, Jean-Michel Tinivelli fait son retour à l'antenne dans la peau de Simon Coleman, un flic contraint d'élever seul les trois enfants de sa soeur décédée. S'il incarne un célibataire, au quotidien il l'est également. Auprès de nos confrères du magazine Voici en kiosques le 10 juin 2022, l'acteur de 55 ans se livre sur ses amours et évoque même son histoire d'amour avec une célèbre actrice !

C'est auprès d'Ingrid Chauvin que Jean-Michel Tinivelli a roucoulé durant deux ans. "C'était il y a vingt ans, j'étais plus aventurier qu'aujourd'hui. Je devrais peut-être reprendre un peu plus le train, sait-on jamais !", lance-t-il avec humour. Cette idylle a commencé en 2004. Un an plus tard, le couple faisait la Une du magazine Gala, titré sur "les amoureux de l'été".

Bien des années après la rupture, la comédienne de Demain nous appartient (TF1) s'était confiée sur le sujet, auprès de nos confrères de Télé Star. "Le jour où je me suis rendue en train à Brest [alors qu'elle devait tourner Dolmen, NDLR], il a appelé la SNCF et a demandé une place à côté de moi en première, s'était-elle souvenue. C'est fou quand j'y repense ! Ce jour-là, je l'ai donc vu s'asseoir à côté de moi, me tendant une boîte de chocolat et de la crème de whisky, mes pêchés mignons. Il m'a simplement dit : 'Je t'accompagne à Brest et je repars !' Je ne l'ai pas laissé repartir. Et, le pire, c'est qu'il avait vraiment son billet retour, ce mec est génial !"

Avant ce moment, Ingrid Chauvin et Jean-Michel Tinivelli se connaissaient déjà. En effet, les deux acteurs s'étaient croisés lors de soirées et même à un dîner. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'ils avaient commencé à s'échanger quelques SMS. Finalement, l'histoire d'amour n'a pas duré... "La vie nous a séparés, c'est tout. Je pense que quand je rencontrerai la bonne personne, je ne me poserai plus de question", avait expliqué Ingrid Chauvin.

Depuis, la belle a vécu des années avec Thierry Peythieu, dont elle est divorcée. Le couple a eu une petite fille Jade (née en 2014 et décédée 5 mois plus tard d'une malformation cardiaque) et un petit garçon prénommé Tom (6 ans). C'est dans les bras du photographe Philippe Warrin qu'Ingrid Chauvin coule désormais des jours heureux.