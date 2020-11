Jean-Michel Tinivelli et Ingrid Chauvin : Retour sur leur histoire d'amour

Il fait tourner les têtes de nombreuses téléspectatrices - et pas que - dans chaque épisode de la série Alice Nevers et, dans la vraie vie, le comédien Jean-Michel Tinivelli avait réussi à faire succomber la populaire actrice Ingrid Chauvin. Ils ont été en couple pendant quelques années.

De 2004 à 2006, Ingrid Chauvin (47 ans) a donc été la compagne de Jean-Michel Tinivelli (53 ans). Le couple avait même fait la couverture du magazine Gala en 2005 lors d'un dossier sur "les amoureux de l'été". Mais c'est dans les pages de Téléstar que la star du soap à succès de TF1 Demain nous appartient avait raconté les coulisses de leur rencontre dans un train. "Le jour où je me suis rendue en train à Brest [alors qu'elle devait tourner Dolmen, NDLR], il a appelé la SNCF et a demandé une place à côté de moi en première. C'est fou quand j'y repense ! Ce jour-là, je l'ai donc vu s'asseoir à côté de moi, me tendant une boîte de chocolat et de la crème de whisky, mes pêchés mignons. Il m'a simplement dit : 'Je t'accompagne à Brest et je repars !' Je ne l'ai pas laissé repartir. Et, le pire, c'est qu'il avait vraiment son billet retour, ce mec est génial !", déclarait-elle alors.

Ingrid Chauvin et Jean-Michel Tinivelli se connaissaient déjà un peu avant, s'étant rencontrés à diverses occasions dans des soirées parisiennes ainsi qu'à un dîner et ils avaient entamé une correspondance par SMS. Deux ans d'amour puis la rupture. "La vie nous a séparés, c'est tout. Je pense que quand je rencontrerai la bonne personne, je ne me poserai plus de question", avait ajouté l'actrice dans une autre interview au magazine.

Depuis, Ingrid Chauvin s'est mariée avec le réalisateur Thierry Peythieu, père de son fils Tom. Quant à Jean-Michel Tinivelli, qui a été marié une première fois dans sa jeunesse, il serait pour l'heure toujours célibataire.