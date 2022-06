Jean-Michel Tinivelli fait une croix sur la paternité : "J'ai passé l'âge d'avoir des enfants"

Il est de retour ! Jean-Michel Tinivelli fait son retour sur les écrans dans Simon Coleman, une nouvelle fiction policière de France 2 où il incarne un flic obligé d'élever les trois enfants de sa soeur, un rôle aux antipodes de celui qu'il incarnait dans Alice Nevers, la série qui l'a fait exploser aux yeux du public. Un nouveau projet ambitieux pour celui qui malgré un physique avantageux est resté un célibataire endurci et sans enfant, comme il le confiait à Ici Paris.

L'acteur partage une grande similarité avec son nouveau personnage, celui de ne pas avoir connu la paternité. Un point sur lequel ce dernier est revenu pour nos confrères. "Comme Simon [son personnage] je suis célibataire et j'ai pas d'enfant. Et je pense que si je devenais père, je serais aussi perdu que lui" expliquait-il.

Une situation qui n'a jamais vraiment chagriné le comédien, qui a pourtant connu un mariage de 3 ans alors qu'il n'en avait que 23. "Je suis très heureux comme ça. Franchement, si je rencontrais quelqu'un qui a des enfants, je les accepterais par amour. Mais j'ai passé l'âge d'en avoir. Il faut être sacrément en forme pour s'en occuper. Sur le plateau, il y avait trois enfants qui débordent d'énergie et que j'ai amadoué avec des bonbons" a-t-il expliqué amusé.

Et même s'il n'a jamais sauté le pas de la paternité, Jean-Michel n'est pas pour autant maladroit avec les enfants. Il se targue même de savoir y faire avec eux. "Je n'ai pas beaucoup côtoyé mon neveu et ma nièce, car mes deux frères ont longtemps vécu en Angleterre, mais beaucoup de mes amis ont des gamins et j'ai une belle complicité avec eux. Je suis le bon copain plus âgé avec lequel ils peuvent parler, celui qui les emmène au cinoche ou au zoo. Les célibataires ne sont plus des 'vieux garçons' comme on les qualifiait avant. Et si l'on a autant la cote avec les mômes , c'est qu'on est détaché de l'autorité parentale." Aurait-il trouvé le rôle idéal dans Simon Coleman ? C'est fort possible !