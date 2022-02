Alice Nevers, le final de la série : grande émotion lors du dernier tournage, "on a tous versé une larme..."

Il est temps de dire au revoir au personnage d'Alice Nevers ! Ce jeudi 10 février 2022, TF1 met un point final à la série avec une dernière enquête dans un double-épisode intitulé Cavalcades. Cela faisait près de vingt ans que la comédienne principale Marine Delterme donnait vie à la procureure adjointe au côté notamment de Jean-Michel Tinivelli, alias Frédéric Marquand. C'est donc un ultime tournage émouvant qui a eu lieu. Toutefois, Marine Delterme ne veut en garder que le positif.

"Je m'étais tellement battue pour avoir tous les acteurs qui avaient partagé cette aventure avec nous que j'étais plus dans le bonheur de les retrouver que dans la tristesse de tourner le final de la série. Pour le dernier plan, j'ai voulu parler à la caméra pour pouvoir m'adresser autant aux invités qu'aux téléspectateurs. Un double discours de remerciement que j'ai écrit moi-même", a confié l'actrice lors d'une interview pour Télé Star.



Marine Delterme se réjouit par ailleurs de découvrir de nouveaux environnements de travail, comme elle l'a déjà fait récemment après avoir bouclé Alice Nevers, le juge est une femme. "Rapidement deux projets sont arrivés, Loin de chez moi et Manipulations pour France 2. Donc non seulement je n'ai pas eu de manque, mais j'ai le sentiment de prendre mon élan vers des rôles qui reviennent plus profondément à qui je suis", a-t-elle déclaré. Jean-Michel Tinivelli a lui aussi d'ores et déjà rebondi. "Ma chance a été de savoir que je repartais sur une autre aventure. Pour France Télévisions avec Simon Coleman. Un superflic parisien qui, après la mort de sa soeur et de son beau-frère, est muté dans le Sud pour s'occuper de ses neveux", a-t-il annoncé.

Une conclusion joyeuse et émouvante

Les comédiens sont par ailleurs très heureux de la manière dont se termine la série emblématique de la Une. À savoir, avec le mariage entre Alice et Marquand après des années à jouer au chat et à la souris. "Je tenais à conclure la série sur une note belle et joyeuse. Après des années d'aventures semées d'embûches, Alice Nevers et son commandant vont enfin vivre leur conte de fées", s'enthousiasme Marine Delterme dans les colonnes de Télé 7 jours.

Reste que le manque se fait ressentir à l'idée de ne plus se côtoyer au quotidien. Car la maman de deux enfants et son partenaire de jeu ont noué une belle relation au fil des années. "Jean-Michel, qui est arrivé après moi dans la série, est l'homme le plus drôle que je connaisse. Dès le départ, nous étions connectés. Un vrai coup de foudre de travail et une très belle relation tout au long de l'aventure. Lui dire au revoir a été très difficile", a reconnu Marine Delterme. Et pour Jean-Michel Tinivelli d'ajouter : "Forcément, on a tous versé une petite larme. Je suis un peu triste, j'ai encore du mal à parler de la série au passé."