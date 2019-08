Jean Paul Gaultier : Deux top models entièrement nus pour ses nouveaux parfums

Le mois d'août et les vacances touchant à leur fin, la planète Mode prépare sa rentrée ! Jean Paul Gaultier profite de ce retour aux affaires pour dévoiler ses nouveaux parfums. Deux top models, choisis pour les incarner, apparaissent entièrement nus sur leur campagne publicitaire...

En 2019, Jean Paul Gaultier a lancé deux fragrances, "La Belle" et "Le Beau". La marque de parfumerie fondée par le couturier français éponyme (et propriété du groupe Puig) en publie la campagne publicitaire. Les top models Daphne Groeneveld et Chris Bunn en sont les égéries. Ils se mettent en scène dans un jardin d'Eden (devenu le "Jardin Gaultier") et dans des rôles inspirés d'Adam et Eve, entièrement nus et partiellement couverts de fleurs.

Daphne Groeneveld a publié une photo des coulisses de son shooting pour le parfum "La Belle" de Jean Paul Gaultier. Topless, la jolie blonde de 24 ans régale ses plus de 400 000 followers !