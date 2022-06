Jean-Paul Libert est mort : Paul Belmondo dévasté, son hommage vibrant à son mentor

C'est un Paul Belmondo endeuillé qui s'est exprimé sur Instagram ce mercredi 29 juin. Près d'un an après la mort de son père Jean-Paul Belmondo à l'âge de 88 ans et six mois après la mort d'un ami proche de sa femme Luana, Paul Belmondo a annoncé la mort du pilote de Formule 1 Jean-Paul Libert à l'âge de 67 ans. Ce coureur automobile avait participé aux 24 heures du Mans à onze reprises. Il avait également lancé et organisé le Toyota Trophy sur le Dakar avant de s'envoler aux Etats-Unis avec le Conquest Racing de son ami Eric Bachelart.

Jean-Paul Libert est aussi (et surtout) celui grâce à qui Paul Belmondo, le père de Victor (28 ans), Giacomo (23 ans) et Alessandro (31 ans), doit en grande partie sa passion pour l'automobile. Coïncidence surprenante : Jean-Paul Libert portait le même prénom que le défunt père de Paul. Sur son compte Instagram, Paul Belmondo a rendu un hommage vibrant à son mentor Jean-Paul Libert avec une photo de lui en noir et blanc accompagnée de ce message : "Au revoir Jean-Paul grâce à toi je suis devenu pilote de F1 te voilà parti trop vite TIP Jean-Paul Libert."

Pour la petite histoire, après avoir entamé une carrière en Formule 1, Paul Belmondo a fondé en 1998 sa propre écurie de voiture de course nommée le "Paul Belmondo Racing". Celle-ci a été utilisée lors des championnats comme le FIA GT et les 24 heures du Mans. Le mari de Luana Belmondo s'est ensuite orienté vers une carrière d'acteur comme son père.

Paul Belmondo, toujours sonné par la mort de son père

Avec cette nouvelle perte, Paul Belmondo est de nouveau confronté à une terrible épreuve. Interviewé il y a quelques semaines par le magazine Paris Match, le fils de Jean-Paul Belmondo a avoué être encore sonné par la disparition de son père. "Mon père n'est plus là... mais il est toujours là ! (...) Je n'ai peut-être pas encore fait mon deuil. Et puis il y a toujours cet amour que les gens lui portaient et dont le suis le réceptacle. À l'aéroport de Nice, une personne est venue me dire qu'elle avait grandi avec Jean-Paul Belmondo et qu'il lui manquait."