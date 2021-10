Jean-Pierre Adams dans le coma pendant 39 ans : le témoignage bouleversant de sa femme

Il y a des vies qui basculent du jour au lendemain et c'est toute une famille qui est impactée. C'est justement l'histoire de Jean-Pierre Adams et des siens. Le natif de Dakar arrive en France à seulement 8 ans. Doué pour le football, il va se construire une très belle carrière, au point d'être appelé en équipe de France et de former avec Marius Trésor une défense infranchissable que l'on surnomme "la garde noire". À la fin de sa carrière, il subit une banale intervention médicale en 1982, mais une erreur médicale lors de l'anesthésie va le plonger dans un coma profond.

Jean-Pierre Adams va rester plongé dans le coma pendant 39 longues années avant de mourir le 6 septembre dernier. Restée à ses côtés pendant toutes ses années, sa femme Bernadette, aujourd'hui âgée de 78 ans, a eu un soutien indéfectible envers son mari. Au moment de son grand départ, la veuve a été présente jusqu'au dernier moment. "Je ne l'ai pas quitté pendant six jours et six nuits, je l'accompagnais partout, même pour la radio des poumons car il n'y a que moi qui savais le manipuler. Pour son dernier souffle, je l'ai pris dans mes bras. Il ne bougeait plus", se souvient-t-elle dans une interview donnée au Parisien ce vendredi 1er octobre. Sous le choc du décès de celui avec qui elle a eu deux enfants, Bernadette Adams cherche des réponses à ses questions. "Sur le coup, je lui en voulais : Pourquoi tu m'as laissée ? Pourquoi tu m'as laissée ? Pour moi, il était éternel", raconte-t-elle.

La femme de Jean-Pierre Adams n'a pas de quoi s'en vouloir, elle qui est restée à son chevet pendant tant d'années. "J'étais là pour lui rendre la vie la plus douce possible. J'ai toujours espéré qu'un jour il se mettrait à parler. Je lui touchais la bouche : 'Allez ma biche, dis-moi m*rde, je serai contente...'", assure Bernadette. Alors que beaucoup pensait que l'ancien footballeur était sous assistance médicale, sa femme est formelle, il n'en était rien : "Sur les réseaux sociaux, des gens écrivaient qu'il fallait le débrancher. Mais il n'était pas branché, il n'avait pas de tuyaux, on n'était pas dans un contexte de fin de vie et de souffrances à abréger".

Jean-Pierre Adams s'est éteint à 73 ans, après plus de la moitié de sa vie dans le coma et il laisse une veuve déboussolée, qui avait construit sa vie autour de son mari allité. "Je ne sais pas quoi faire. Ma journée, c'était lui. Bien sûr, j'ai mes deux enfants, mes quatre petits-enfants... Mais ma vie, c'était avec lui. Lui, lui, lui, tout le temps", conclut-elle.

L'interview de Bernadette Adams est à retrouver en intégralité sur le site du Parisien.