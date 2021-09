Mort du footballeur Jean-Pierre Adams après 39 ans dans le coma

Il y a parfois des destins hors du commun et celui de Jean-Pierre Adams en fait partie. Né à Dakar au Sénégal en 1948, il arrive en France à l'âge de 8 ans et va devenir un des meilleurs joueurs de football de sa génération, au point d'être appelé en équipe de France. Avec Marius Trésor, il va former la paire de défenseurs centraux des Bleus que l'on va appeler "la garde noire" à l'époque. Passé entre autres par Nice et le Paris Saint-Germain, le défenseur central se blesse au genou à la fin de sa carrière. C'est là que sa vie bascule. Lors d'une banale intervention médicale en 1982, une erreur médicale lors de l'anesthésie plonge Jean-Pierre Adams dans un coma profond.

Il n'en sortira pas et restera dans un état végétatif au CHU de Nîmes. 39 ans plus tard, c'est le journaliste Jacques Vendroux qui vient d'annoncer la mort de Jean-Pierre Adams au travers d'un tweet publié sur son compte officiel. "Immense Tristesse. En plein accord avec la famille et sa femme Bernadette. Jean Pierre Adams est parti ce matin Chu Nîmes. Nous pensons à lui très fort", écrit-il sobrement dans un message posté il y a quelques heures.

Une nouvelle qui a profondément attristé les internautes, qui soulignent majoritairement la fin d'une longue épreuve pour la famille. "La fin de ses souffrances et celles de sa famille. Paix à leur âme", ou encore "Qu'il repose en paix, force et patience à son épouse, sa famille et proche", soit autant de messages bienveillants à l'égard des proches de Jean-Pierre Adams.