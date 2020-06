Jean-Pierre Elkabbach en convalescence : premières nouvelles rassurantes

Ce jeudi 18 juin 2020 est une date importante pour les Français et leur histoire. Il s'agit du 80e anniversaire du célèbre discours prononcé par le général de Gaulle à Londres en 1940. Son appel invitait tous les compatriotes sur le sol britannique, à se mobiliser et à rejoindre la Résistance française afin de contrer l'Allemagne et les nazis.

C'est donc tout naturellement qu'une pluie d'hommages et de commémorations s'est abattue au cours de la journée, à la fois de la part du gouvernement et Emmanuel Macron, mais aussi à travers les médias. Comme de nombreuses chaînes, CNews a évoqué ce moment historique. Dans l'émission L'Heure des pros, Pascal Praud a notamment partagé des extraits d'une interview d'un résistant, Daniel Cordier, qui avait oeuvré pour la Libération du pays.

Jean-Pierre Elkabbach toujours en retrait

Au détour de son analyse, l'animateur a évoqué son collègue et ami Jean-Pierre Elkabbach, absent des antennes depuis de longs mois maintenant après son inquiétante hospitalisation survenue en octobre dernier. Pascal Praud, qui a essayé de le contacter pour l'inviter à participer au débat du jour lui qui s'était entretenu avec le résistant en question, a pu donner des nouvelles rassurantes : "Jean-Pierre Elkabbach que je salue, que j'ai eu ce matin d'ailleurs au téléphone Jean-Pierre. Je lui ai dit 'est-ce que vous voulez réagir ?' et puis il m'a dit 'ce matin, malheureusement, je ne peux pas être avec vous.' On le salue, il est en pleine forme."

Jean-Pierre Elkabbach, figure de la chaîne âgée de 82 ans, avait été contraint de lever le pied à la fin de l'année 2019 en raison de soucis de santé. À l'époque, nos confrères du Parisien avaient pu lever le voile sur son mal-être grâce à un proche. "Il va bien et se repose chez lui depuis huit jours. Il se remet d'une petite intervention chirurgicale à la suite d'une colique néphrétique", confiait-il. Mais sa convalescence se passe bien, le retour de Jean-Pierre Elkabbach n'est a priori toujours pas prévu à en croire les informations de Pascal Praud...