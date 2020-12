Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay : Leur surprenant "ménage à trois"

Jean-Pierre Pernaut et sa famille sont à l'honneur dans l'édition du magazine Gala du 10 décembre 2020. L'occasion de découvrir que sa femme Nathalie Marquay et lui font un surprenant ménage à trois dans leur maison située dans les Yvelines.

C'est le 18 décembre prochain que l'emblématique présentateur de TF1 de 70 ans présentera son dernier JT de 13 heures après en avoir pris les commandes pendant pas moins de trente-trois ans. A cette occasion, nos confrères sont allés à sa rencontre pour évoquer ce départ, mais pas que. Nathalie Marquay a profité de cette interview pour révéler qu'une autre femme vivait sous leur toit depuis... cinq ans.

Il s'agit d'une certaine Muriel, directrice de communication d'une société de production qui est très proche de Miss France 1987. "J'étais venue pour quelques mois et finalement, je suis restée", a-t-elle expliqué. Il y a plusieurs années, elle s'est liée d'amitié avec l'ancienne reine de beauté et depuis, elles ne se quittent plus et son très proches. "Muriel, c'est ma deuxième moitié, ma meilleure amie, mon témoin de mariage, la marraine de ma fille [Lou, 18 ans NDLR], mon agent. C'est mon Jean-Pierre au féminin", a expliqué Nathalie Marquay.

Afin que Muriel ait son intimité, Jean-Pierre Pernaut et son épouse lui ont aménagé un espace dans une petite maison située au fond du jardin. Ainsi, tout le monde est heureux et peut vaquer tranquillement à ses occupations.

