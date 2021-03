Jean-Vincent Placé : Condamné pour harcèlement sexuel, l'ex-secrétaire d'Etat va payer une amende

Noyée par la condamnation, ô combien relayée et médiatisée de l'ex-président Nicolas Sarkozy, celle visant l'ancien sénateur et secrétaire d'Etat Jean-Vincent Placé était passée sous les radars. Mais pas ceux du journal Le Monde. Le quotidien s'est vu confirmer de source judiciaire qu'il avait été condamné le 1er mars 2021.

Jean-Vincent Placé a donc été condamné à 5 000 euros d'amende pour des faits de "harcèlement sexuel" survenus en octobre 2016. A l'époque, l'homme politique aujourd'hui âgé de 53 ans avait regagné son domicile de fonction, dans le très chic 7e arrondissement de Paris, après un dîner. A l'entrée de son immeuble, gardé par une gendarme chargée de la sécurité - il est à l'époque secrétaire d'Etat à la réforme de l'Etat et à la simplification au sein du gouvernement - il essaye alors de l'embrasser contre sa volonté. Il ajoute : "Venez avec moi et vous verrez, ça va être sympa." Une invitation d'ordre sexuelle et une contrainte physique qui le mène droit devant les tribunaux.

La gendarme prévient sa hiérarchie, Jean-Vincent Placé s'excuse puis l'affaire se tasse. Jusqu'à 2020 où, toujours marquée par cet incident et alors que les femmes victimes de harcèlement ont plus que jamais eu la parole, elle porte finalement plainte explique son avocat Yves Claisse. "M. Placé a reconnu les faits et accepté la proposition de peine faite par le procureur de la République, qui lui semblait juste et raisonnable", a indiqué la défense de celui qui est conseiller régional d'Île-de-France. Il a été condamné dans le cadre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité et a notamment été contraint de verser 2 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral.

Cette condamnation ne figurera toutefois pas au casier judiciaire de Jean-Vincent Placé, "pas plus que les trois mois de prison avec sursis et les 1 000 euros d'amende qui lui avaient été infligés en septembre 2018 pour violences et outrages". Il s'agissait cette fois d'une soirée alcoolisée au cours de laquelle il s'en était pris à une cliente puis à des policiers... A noter qu'auparavant, on avait aussi appris qu'il était en délicatesse concernant des milliers d'euros de PV impayés !