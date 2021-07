Jeanfi Janssens : Rares photos avec sa soeur Evelyne, atteinte d'une maladie dégénérative

Elle est passée la première aux aveux. Quand Jeanfi Janssens s'est lancée, il a entendu sa mère hurler : "Ça recommence !" avant de s'inquiéter pour son avenir. Son père, en revanche, a réagi avec plus de tact. "Il a été très rationnel, il m'a dit : 'Je le sais, tu me l'as dit, n'en parlons plus'", comme le rappelle la RTBF. Evelyne tient le fan club de son frère et reçoit régulièrement des messages de personnes perdues, touchées, inspirées par l'histoire du BFF de Stéphane Plaza. Lui préfère rire de ses différencse dès qu'il les évoque.