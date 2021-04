Jeanfi Janssens amoureux : fin du célibat ? Il évoque son nouveau crush...

Serait-ce la fin du célibat ? Après avoir connu plusieurs histoires d'amour, dont une avait terminé par une demande en Pacs, Jeanfi Janssens galérait un peu avec les hommes. Largué par son compagnon quand sa carrière commençait enfin à s'envoler, il était un coeur à prendre. Cela semble aujourd'hui plus d'actualité !

Autour de la table des Grosses Têtes, le mercredi 28 avril 2021 sur RTL, Jeanfi Janssens a été taquiné par l'animateur Laurent Ruquier sur sa situation amoureuse. "Il parait qu'il y a du nouveau côté coeur. Moi je veux savoir !", lui a demandé le chef de bande. "Oui. C'est un petit crush. Mais ne nous emballons pas ! Vous savez c'est étape par étape, faut pas brûler les étapes ! On est encore dans la séduction, on apprend à se connaitre, on découvre l'autre, on voit si on a des affinités...", a alors confié l'ancien stewart de chez Air France, devenu humoriste à succès.

Pour une fois un peu gêné, Jeanfi Janssens n'a pas voulu trop en dire sur l'identité de celui qui fait actuellement battre son coeur, Laurent Ruquier soulignant qu'à chaque fois qu'il a donné le prénom de l'un de ses compagnons à l'antenne "le gars s'est tiré". Récemment, les auditeurs avaient pu entendre parler d'un gendarme dans la vie de l'humoriste mais ce dernier a pris la poudre d'escampette. "J'ai la malédiction du prénom alors je le dis plus !", a-t-il admis.

A 47 ans, Jeanfi Janssens était prêt pour une nouvelle histoire de coeur. "Aujourd'hui, je suis un peu plus établi, un peu plus dans la place alors je me sens prêt à accueillir quelqu'un dans ma vie. Moi je suis amoureux tous les jours, l'amour est au coin de la rue ! Je ne demande qu'à l'être... Je lance un appel par votre intermédiaire : 'N'hésitez pas, envoyez vos courriers !'", avait-il clamé auprès de Purepeople en mars dernier, en pleine promo de son spectacle. Il a été entendu !