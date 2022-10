Jeanne Cherhal maman d'un préado : le papa n'est pas un inconnu

Interprète, compositrice et autrice, Jeanne Cherhal revient sur le devant de la scène avec l'album Couleurs primitives. L'artiste de 44 ans a eu droit à un beau portrait signé par Libération. Le quotidien a analysé celle qui décrit l'amour au féminin, explorant "l'essence du désir". Au détour de l'article, on apprend que la chanteuse est maman d'un adolescent, ou plutôt un préado, avec son compagnon qui est loin d'être un anonyme : le musicien Sébastien Hoog.

Sur sa page Facebook en 2019, Jeanne Cherhal avait posté un message sur Sébastien Hoog, réalisateur de son disque précédent, L'An 40 : "Depuis les premières versions piano-voix des chansons au vernis final des mix et du mastering, son oreille et son exigence ont été sans faille. Le jour où j'ai pris cette photo, nous étions off, entre une longue et belle séance avec Jim Keltner la veille et une autre, fantastique, avec la chorale gospel le lendemain : 'C'est quand même Hollywood, merde !' Je voulais le shooter devant Hollywood Sign... Il n'aime guère poser mais son talent et sa créativité valaient bien un petit portrait !"