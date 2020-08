Jeanne Damas enceinte de son premier enfant : elle dévoile son baby bump

"Quelque chose se prépare depuis 5 mois..." Pour annoncer sa première grossesse, Jeanne Damas s'est bien entendu saisie de son compte Instagram ! Le 9 août dernier, les nombreux abonnés de l'influenceuse parisienne ont eu la surprise d'apprendre qu'elle attendait son premier enfant. Un heureux événement que la jolie brune de 28 ans a brièvement évoqué lors d'une interview accordée au magazine Paris Match de ce jeudi.

Tout en prenant la pose dans des robes fleuries, Jeanne Damas est revenue sur son parcours : ses débuts en tant que blogueuse à l'adolescence, une fin de lycée avortée, son arrivée sur Instagram en 2011, le succès de sa marque de mode et de cosmétiques Rouje depuis près de 4 ans, l'ouverture de son bistrot... Mannequin, styliste, influenceuse, ambassadrice d'un certain cliché parisien - le panier sous le bras, la frange effilée et la bouche rouge - : autant de façons de définir l'activité fructueuse de cette jeune femme déterminée, qui avoue souffrir "encore un peu du syndrome de l'imposteur".