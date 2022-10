Jeannie Longo "totalement effondrée" : cette terrible épreuve vécue avec son mari, Patrice Ciprelli

Jeannie Longo est une légende absolue du cyclisme français et alors qu'elle fête aujourd'hui ses 64 ans, la Française née à Annecy un 31 octobre de 1958 reste encore aujourd'hui une référence pour les plus jeunes. Médaillée d'or olympique, la sportive compte pas moins de 59 titres de championne de France, un record qui ne risque pas d'être battu de si tôt ! À côté des nombreuses joies qu'elle a pu vivre dans sa carrière sportive, elle a également été marquée par plusieurs évènements.

En 2015, Jeannie Longo a eu le malheur de faire de l'aventure de l'émission Dropped, dont le tournage en Argentine a viré au cauchemar lorsqu'un crash d'hélicoptère a coûté la vie de 10 personnes, dont l'ancienne nageuse Camille Muffat. "On ne peut pas oublier ça... Justement, l'autre jour, j'ai revu des images de Florence (Arthaud)... Non, on n'oublie pas. Disons que la vie continue malgré tout mais c'est un traumatisme profond", confiait-elle à L'Équipe Magazine en 2016. Discrète sur sa vie privée, la championne est mariée depuis de longues années avec Patrice Ciprelli, qui agissait également en qualité d'entraîneur de la Française. En 2012, le couple va vivre une situation pour le moins traumatisante lorsque ce dernier est placé en garde à vue puis mis en examen après qu'il ait reconnu avoir acheté de l'EPO, un produit dopant, en Turquie pour son usage personnel.

Patrice Ciprelli accusé d'avoir acheté de l'EPO

Patrice Ciprelli a ensuite été libéré et placé sous contrôle judiciaire, puis suspendu de ses fonctions de cadre technique par le ministère des Sports. Une période très compliquée pour Jeannie Longo et d'après Me Bruno Ravaz, l'un des avocats de son mari, la cycliste était "totalement effondrée" à la suite de cette affaire. "C'est tellement contraire à ses valeurs que c'est inimaginable. Pour elle, ce doit être une sorte de trahison, mais je pense qu'en même temps, elle veut s'arcbouter pour défendre son mari. C'est une sportive qui est à l'automne, voire à l'hiver de sa carrière, et qui a besoin de se recentrer sur sa vie privée", avait poursuivi l'avocat à l'époque des faits.