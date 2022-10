Camille Muffat : Cette scène dramatique vécue par son compagnon à l'annonce de sa mort

C'est un drame qui reste ancré dans les mémoires et même plus de sept ans après les faits, la douleur reste présente pour les familles des victimes. Le 9 mars 2015, alors qu'elle se trouvait en plein tournage de TF1, Dropped, Camille Muffat est victime d'un terrible accident d'hélicoptère. Un crash dans lequel 10 personnes ont perdu la vie, dont Florence Arthaud et Alexis Vastine. En ce 28 octobre, on fête le bien triste anniversaire de la jeune nageuse française, véritable étoile filante de son sport. Championne olympique en 2012 lors des Jeux olympiques de Londres, elle avait décidé de prendre sa retraite à seulement 24 ans, soit un peu moins d'un an avant son décès.

Assez discrète sur sa vie privée, Camille Muffat était en couple avec William Forgues, un ancien nageur, tout comme elle. Le couple était heureux et avait des projets pour l'avenir, mais tout s'est envolé au moment du tragique accident. Quelques jours après le décès de sa moitié, le jeune homme a bien voulu accorder un entretien à nos confrères de Nice-Matin. Il y donnait les détails de cette nuit de l'horreur où il a appris le décès de sa compagne. Après un dîner chez des amis, il reçoit un coup de téléphone qui va changer sa vie : "C'est son agent Sophie Kamoun qui m'a appelé, elle avait eu la production. Elle m'a appelé en pleurs."

J'ai pris la voiture pour aller les trouver. Ils n'étaient pas au courant. Je vous laisse imaginer la scène

Forcément sous le choc, William Forgues va devoir vivre encore des moments très compliqués, puisqu'il a eu la lourde charge d'annoncer le décès de Camille à ses parents. "Ce qui a été super compliqué, c'est qu'on n'arrivait pas à joindre ses parents. Donc j'ai pris la voiture pour aller les trouver. Ils n'étaient pas au courant. Je vous laisse imaginer la scène", racontait-il, avant de détailler cette soirée cauchemardesque : "Il est 1h30 du matin, on sonne chez des gens et on leur apprend ça. (...) Je vais m'en souvenir. C'était terrible. On est ensuite resté entre nous et Sophie Kamoun nous a rejoints. C'est pas facile de s'exprimer. Et ça va être dur pendant longtemps."

Camille Muffat aurait eu 33 ans aujourd'hui et il est certain que William Forgues, tout comme la famille de la nageuse, doivent avoir des pensées émues en cette journée si symbolique.