Alexis Vastine mort sur le tournage de Dropped : son père révèle avoir voulu en finir

C'est l'une des tragédies les plus marquantes de l'histoire de la télévision française. Le 9 mars 2015, lors d'un tournage en Argentine pour l'émission Dropped, un terrible accident d'hélicoptère se produit. Un crash qui fit 10 victimes et parmi elles plusieurs personnalités françaises du monde du sport comme la nageuse Camille Muffat, la navigatrice Florence Arthaud ou encore le boxeur médaillé olympique Alexis Vastine. Une tragédie sans commune mesure qui a marqué profondément le monde du sport et surtout les familles des victimes.

Décédé à seulement 28 ans, Alexis Vastine a laissé derrière lui un père complètement meurtri comme il l'a expliqué ce 9 novembre dans les pages de Télé-Loisirs. Toujours aussi chamboulé par la disparition précoce de son fils, Alain Vastine a beaucoup pensé à son fils dernièrement. "Il y a quelques jours se terminaient les championnats du monde de boxe. Forcément, j'ai pensé à lui", raconte celui qui affirme avoir encore "beaucoup de regrets" concernant toute cette histoire puisque selon lui il n'aurait pas "dû le laisser partir en Argentine faire ce jeu".

Je suis parti chercher une carabine. J'ai voulu le rejoindre

Visiblement la plaie ne s'est toujours pas refermée et Alain Vastine va même jusqu'à faire une terrible révélation. "Il y a quelque temps, j'étais prêt... Vous savez, il n'y a pas longtemps j'ai eu un gros coup au moral. Je suis parti chercher une carabine. J'ai voulu le rejoindre", révèle-t-il dans cette interview poignante. Une vie marquée par la perte de son fils, mais également de sa fille Célie, également en 2015. Bien qu'il ait pensé à en finir, l'ancien boxeur n'a finalement pas pu mettre fin à ses jours. "Le courage m'a manqué. Il y a des moments, j'ai honte de moi car j'aurais dû le faire... La vie n'est vraiment pas belle et parfois c'est tellement dur...", avoue-t-il.

N'ayant toujours pas digéré l'accident de son fils, le père d'Alexis Vastine espère qu'un jour les coupables seront jugés. "Je sais que tôt ou tard les gens de l'émission paieront pour ce qu'ils nous ont fait", conclut-il.

Retrouvez l'interview d'Alain Vastine en intégralité sur le site de Télé-Loisirs.