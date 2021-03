Mort de Florence Arthaud dans Dropped : sa fille Marie raconte comment elle a appris le décès de sa mère

En mars 2015, le tournage de Dropped a été marqué par un terrible accident. En Argentine, la collision entre les deux hélicoptères avait coûté la vie à dix personnes dont trois sportifs français de haut niveau, la navigatrice Florence Arthaud, le boxeur Alexis Vastine et la nageuse Camille Muffat. Dans les pages de Paris Match (du 18 mars 2021), la fille de Florence Arthaud fait des confidences. Elle évoque la mort de sa maman décédée alors qu'elle n'avait que 21 ans et la façon dont elle a appris le drame.

Pour la première fois, Marie (27 ans) se confie sur cette tragédie. Le 17 mars 2021 sort Océane, un livre réunissant les souvenirs de jeunesse sa mère, l'occasion pour la jeune femme d'en apprendre plus sur elle : "J'avais 21 ans quand elle nous a quittés. Je n'ai pas eu le temps de m'intéresser à sa vie. A cet âge-là, on ne pense qu'à soi et l'avis des parents on le repousse plus qu'on ne le cherche." C'est l'amour que les gens portent à sa mère qui a "réveillé sa curiosité". Alors Marie s'est plongée dans cette vie qu'elle ne connaissait pas, à écouter sa mère parler dans des vidéos "comme pour combler un manque".

Les deux femmes sont liées de nombreuses façons, elles partagent notamment l'amour de la mer. Marie sait naviguer mais Florence Arthaud n'a jamais tenté de l'influencer. Et s'il y a avait parfois "des petites tempêtes" entre elles, "la réconciliation était spontanée". Elles se sont aussi toujours soutenues, comme lorsque Marie a eu un terrible accident de cheval : "neuf côtes et trois vertèbres fracturées". Un accident qui a eu lieu en forêt de Fontainebleau non loin de l'endroit où Florence Arthaud a eu un accident de voiture quelques années plus tôt. "C'était l'année de la mort de mon grand-père [2014, ndlr], l'éditeur Jacques Arthaud. Ma mère allait tous les matins à l'hôpital. L'après- midi, pendant des semaines, elle était à mon chevet... Quand je suis sortie, j'ai pu l'accompagner pur voir mon grand-père une dernière fois. C'était une époque triste et lourde", se souvient Marie.

Mais les moments sombres ne sont pas finis. Quand Florence Arthaud a su que sa fille était remise sur pied, elle a décidé de partir en Argentine, pour le tournage de Dropped. L'accident mortel a lieu quelques jours plus tard. Marie se rappelle comment elle a appris le drame : "Ma mère avait donné mon numéro à la production 'en cas de problème'. Normal. C'est donc un membre de l'équipe qui m'a appelée directement. Heureusement, je n'étais pas toute seule à ce moment-là." A 21 ans, elle perd sa maman.

Six après le drame, le crash de Dropped est toujours au coeur d'une affaire judiciaire. Récemment, ALP a été mise en examen pour "homicides involontaires".