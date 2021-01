Jeff Bridges atteint d'un cancer : il donne des nouvelles rassurantes

Dans son dernier update, Jeff Bridges a également réagi à l'invasion du Capitole, à Washington, par des perturbateurs pro-Donald Trump. Ils contestent la défaite du président sortant à l'élection de novembre et souhaitaient empêcher le Congrès de ratifier la victoire du candidat démocrate Joe Biden. "Voir notre pays s'attaquer lui-même m'a brisé le coeur", a écrit l'acteur. Pour remonter le moral de ses admirateurs, il s'est filmé en train de chanter une chanson à la guitare.

Jeff Bridges avait annoncé qu'il souffrait d'un lymphome sur Twitter. Le comédien a rapidement commencé son traitement contre ce cancer. "Bien que ce soit une maladie grave, je m'estime heureux d'avoir une formidable équipe médicale et le pronostic est bon. Je débute un traitement et je vous tiendrai au courant de mon rétablissement", avait-il écrit.

Avant que sa maladie soit diagnostiquée et qu'il commence son traitement, Jeff Bridges tournait une série télévisée pour la chaîne FX, intitulée The Old Man et adaptée d'un roman d'espionnage. Il y joue le personnage d'un agent de la CIA à la retraite qui tente d'échapper à son passé.