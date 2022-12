Jeff Panacloc papa de deux petites filles : il se confie sur leur vie à la maison avec Jean-Marc

Il est le héros des petits et des grands. Connu depuis ses interventions très énergiques dans l'émission Le plus grand cabaret du monde en 2011, Jeff Panacloc s'apprête à présenter un troisième spectacle inédit intitulé Jeff Panacloc Adventure... et même à s'exporter au cinéma, avec son acolyte Jean-Marc, durant l'année 2023. A la maison, en revanche, l'humoriste range soigneusement ses personnages au placard et il s'occupe, non pas d'écrire des sketchs à gogo, mais de sa vie de famille. Marié depuis 2016 à son ancienne attachée de presse Charlotte Hugo, il a eu deux filles, Rose et Alice, qui ont aujourd'hui 4 et 2 ans.

Je n'aime pas tout mélanger

Il est important, pour lui, de faire la part des choses dès qu'il passe le pas de la porte. Ses filles, si jeunes, connaissent-elles le curieux métier de ventriloque qu'il pratique sur scène comme à la télévision ? "Elles comprennent, oui, même si Jean-Marc n'existe pas vraiment à la maison, excepté en peluche, explique-t-il dans les pages du magazine Télé 2 semaines. Je ne fais pas constamment des blagues avec lui dans le salon. Mes filles me demandent parfois : 'Est-ce que Jean-Marc pourrait venir ?' Mais j'essaie de ne pas trop le faire. Je n'aime pas tout mélanger."

Elles ont leur propres peluches

L'humoriste et ventriloque a rencontré un succès fou en France avec ses deux premiers spectacles Jeff Panacloc perd le contrôle et Jeff Panacloc contre-attaque. Leurs diffusions, sur TF1, avaient explosé tous les scores d'audience. Son troisième show, lui, qui s'articule autour de l'univers des parcs d'attractions... mais pour vraiment comprendre ce fil rouge, il faut venir directement l'applaudir en salles (reprise des spectacles dès le mois de mars 2023) ou attendre qu'il passe à la télévision les 23 décembre sur TF1 ! Si elles sont déjà venues admirer leur père en pleine performance, Rose et Alice se lasseront peut-être, un jour, de toutes ces histoires de marionnettes. Lui, en tout cas, en est certain ! "Elles aiment bien Jean-Marc mais je ne me balade pas avec lui à la maison, assure-t-il à Télé Câble Sat. Elles ont leur propres peluches. Un jour, elles me trouveront ringard !"