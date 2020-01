Jenji Kohan : Le fils de la créatrice de séries meurt à 20 ans dans un accident

Charlie Noxon, le fils de la créatrice des séries Weeds et Orange Is the New Black, Jenji Kohan, est décédé le soir du réveillon du Nouvel An dans un accident de ski. Il avait 20 ans.

Charlie Noxon profitait de congés de fin d'année avec son père et ses frère et soeur, Eliza et Oscar, pour faire du ski. La famille était à Park City dans l'Utah et séjournait au village de montagne Canyons Village, un complexe qui appartient au Park City Mountain Resort. La chute a eu lieu le 31 décembre sur une piste toute proche du village. Rapidement, les secours sont arrivés par hélicoptère et Charlie a été transporté à l'hôpital. Il a été déclaré mort "après l'intervention des soignants", a déclaré la patrouille de ski d'urgence de Park City Mountain.

Charlie Noxon était le fils de Jenji Kohan et du journaliste Christopher Noxon. Ce natif de Los Angeles était étudiant en troisième année à l'université de Columbia, à New York. "Charlie était brillant, gentil, drôle, sensible et aimant, a déclaré son père à la chaîne américaine CNN, il était profondément intéressé par le monde qui l'entourait depuis sa petite enfance. Les gens se décrivent entre eux comme brillants mais Charlie l'était vraiment. Son doux sourire, ses questions pertinentes et son grand coeur nous manqueront. Ils nous manquent déjà."

"Park City Mountain, la patrouille de ski de Park City Mountain et toute la famille de Vail Resorts expriment leur plus profonde sympathie et soutiennent la famille et les amis de nos clients", a déclaré Mike Goar, le vice-président de Park City Mountain.

Jenji Kohan, créatrice, productrice et scénariste des séries Weeds et Orange Is the New Black, est considérée comme l'une des femmes les plus influentes de l'industrie du divertissement aux États-Unis. Elle avait demandé le divorce en décembre 2018, après 21 ans de mariage.