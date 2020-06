Jennifer Aniston a failli "se tirer" de la série Friends, épuisée par son rôle

Difficile de se détacher d'un rôle. Surtout quand on s'appelle Rachel Green... pardon, quand on s'appelle Jennifer Aniston. Sauf qu'après avoir assuré les dix saisons de la série Friends, la comédienne a eu bien du mal à faire oublier ses aventures drôlissimes avec Phoebe, Monica, Ross, Chandler et Joey. Et elle en a beaucoup souffert. C'est ce qu'elle a raconté dans l'émission Drama Actress Roundtable, expliquant qu'elle avait toujours l'impression de devoir prouver sa valeur à tout le monde.

Mais tire-toi de cette p*tain de série !

"On finit par s'épuiser, s'est-elle souvenue. Ce que je veux dire, c'est que je ne pouvais absolument pas me débarrasser de Rachel. Je n'échappais jamais aux 'C'est Rachel de Friends !'. C'était comme ça tout le temps et, au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire 'Mais tire-toi de cette p*tain de série !'." Pour notre plus grand bonheur, elle en a décidé autrement. Elle n'a jamais abandonné ses petits camarades, et ce choix de carrière n'a d'ailleurs nullement gâché la suite. Jennifer Aniston est tout simplement devenue la reine des comédies romantiques américaines, jusqu'à ce qu'on lui offre enfin l'opportunité de se dévoiler un peu plus en profondeur.

Je me disais que je n'étais peut-être pas capable de faire autre chose. Qu'ils avaient peut-être raison

Maman ultraperfectionniste dans Dumplin' ou qui vit le deuil terrible de son fils dans Cake, elle a également obtenu le rôle d'Alex Levy dans la série The Morning Show en 2019 (qui dépeint les coulisses pas toujours très roses d'une émission matinale). "Dans The Good Girl, pour la première fois, j'ai pu oublier Rachel, précise-t-elle. J'ai pu la faire disparaître pour jouer quelque chose de vraiment différent." Ce qui ne l'a pas empêchée de céder au doute de manière très régulière : "Je me disais que je n'étais peut-être pas capable de faire autre chose. Qu'ils avaient peut-être raison. Que j'étais seulement cette fille, dans son appartement à New York avec ses murs violets. Mais je me suis battue contre moi-même. Contre qui j'étais dans cette industrie. Il y a un réel sentiment de liberté dans le fait de vieillir, parce que j'ai juste arrêté de me soucier de tout ça." Ouf...