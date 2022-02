Jennifer Aniston a mangé le même plat tous les jours... pendant 10 ans !

Les muffins et autres viennoiseries circulaient peut-être dans les couloirs du Central Perk. Mais côté coulisses, c'était une autre histoire. Le tournage de la série Friends a duré dix ans, pour dix saisons, et pendant tout ce temps, les trois héroïnes du show ont mangé très exactement la même chose, tous les midis, avant de retourner devant les caméras. C'est Courteney Cox qui a balancé l'information au journal Los Angeles Times.

"Jennifer [Aniston, Lisa [Kudrow] et moi avons déjeuné ensemble tous les jours pendant dix ans, a-t-elle expliqué. Et nous mangions toujours la même chose : une salade Cobb." Cette recette n'est peut-être pas très connue au pays de la salade César, mais elle rencontre un succès fou en Californie - et devient extrêmement populaire sur TikTok. Elle se compose traditionnellement de salade, de tomates, de bacon grillé, d'un filet de poulet, d'un oeuf dur, d'un avocat, de ciboulette, de roquefort et d'un filet de vinaigrette au vin rouge.

Si les interprètes de Rachel, Monica et Phoebe dévoraient la même chose tous les jours, l'une des trois actrices était un brin plus investie dans cette histoire gastronomique. C'est Jennifer Aniston, qui ne se contentait pas de passer simple commande chez Deliveroo, mais qui ajoutait quelques ingrédients pour se régaler davantage. "Elle la trafiquait avec du bacon de dinde, des pois chiches et je ne sais quoi", ajoute Courteney Cox. Les trois comédiennes étaient logées à la même enseigne, alimentairement parlant, mais l'une d'elle souffrait en silence.

J'avais l'impression d'être énorme à côté d'elles

Pendant de longues années, Lisa Kudrow était effectivement anéantie en se comparant, physiquement, à ses deux consoeurs et amies. "Tu te vois à la télé et tu te dis 'Oh mon Dieu, je ressemble à une montagne', racontait-elle dans le podcast américain WTF. Je suis plus grande et plus grosse [qu'elles]. Plus grosse, parce que mes os sont plus gros que les leurs. J'avais l'impression d'être énorme à côté d'elles. Malheureusement pour les femmes, nous sommes considérées comme étant belles quand nous sommes en sous-poids. Et c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'étais trop mince, j'étais tout le temps malade. Rhumes, infections des sinus, grippes... c'était une vraie lutte..."