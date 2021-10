Friends : Mort de James Michael Tyler, alias Gunther, Jennifer Aniston et Courteney Cox dévastées

Jennifer Aniston a ainsi écrit : "Friends n'aurait pas été pareil sans toi. Merci pour les rires que tu as apportés au show et à nos vies. Tu vas tellement nous manquer." Courteney Cox a dit quant à elle : "La taille de notre reconnaissance à tout ce que tu as apporté et montré chaque jour sur le tournage est de la taille de la gratitude que j'ai d'avoir pu te connaître. Repose en paix James." Le tendre Matt LeBlanc se souvient des bons moments également : "On en a eu des fous rires, mon pote. Repose en paix James." Enfin, Lisa Kudrow a aussi publié un post, paraphrasant le titre du générique culte de la série, I'll Be There For You : "James Michael Tyler, tu vas nous manquer. Merci d'avoir été là pour chacun de nous."