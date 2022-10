Jennifer Lopez dégaine un décolleté XXL à un hommage funèbre avec Ben Affleck

Invitée à l'hommage funèbre organisé en l'honneur de J.R. Ridinger au Faena Forum de Miami en Floride le 8 octobre 2022,Jennifer Lopez et son mari Ben Affleck ont tenu à rendre un dernier hommage au milliardaire Ce dernier est mort subitement le 30 août 2022 d'une embolie pulmonaire sur son yacht au large de la Croatie à seulement 63 ans. Cofondateur de la société de marketing Market America avec son épouse Loren, l'homme s'était fait un large réseau auprès des célébrités après les avoir invitées lors de conférences annuelles.

Sexy dans une robe moulante au décolleté XXL, étonnant pour un hommage funèbre, J-Lo est apparue avec une triste mine au bras de son époux, élégant dans un costume noir. Le couple était accompagné de sa filleEmme (13 ans) habillée tout en noir pour l'occasion. Lors de cet événement, Kim Kardashian était également présente, vêtue d'une longue robe à col roulé noir griffée Balenciaga.

Mon coeur se brise

Sur Instagram, Kim Kardashian a tenu à adresser quelques mots à l'épouse de l'entrepreneur. "Les souvenirs sont ce que vous étiez tous les deux, les meilleurs pour créer. Des expériences pour tout le monde, un endroit où tout le monde se sentait tellement aimé et spécial. Les souvenirs que j'aurai avec JR et toi Loren Ridinger dureront toute une vie. Mon coeur se brise pour toi et JR. JR va tellement nous manquer. Je serai toujours là pour vous. Je vous aime tellement", a-t-elle écrit affectueusement en légende d'un cliché du couple Ridinger.

D'autres stars ont tenu à se rendre aux funérailles de l'homme d'affaires commeAlicia Keys et son époux, Swizz Beatz, Jamie Foxx ou encore DJ Khaled.

Effondrée, l'épouse de l'entrepreneur a également fait part de sa tristesse suite à la mort si brutale de son époux.

"En une seconde seulement, il est parti. Un instant. Je t'aime, mon bébé. Je t'aime de tout mon être. Tout ce que je suis, c'est grâce à nous. Nous étions une force - ensemble, nous pouvons tout accomplir. Je passerai chaque dernière seconde de ma vie à faire vivre ton rêve, avec toute ta famille Market America. Je t'aime n'est pas suffisant. Toi et moi pour toujours", a-t-elle déclaré sur Instagram.