Jennifer Lopez et Ben Affleck assortis : Leur journée au parc d'attractions avec Max et Emme a bien failli virer au drame...

La lune de miel sans fin. C'est ce pour quoi Jennifer Lopez et Ben Affleck ont semble-t-il opté depuis qu'ils se sont mariés le 16 juillet dernier à Las Vegas. Avant une grande cérémonie organisée le 20 août dans l'état de Géorgie – marquée par un défilé de robes signées Ralph Lauren –, le couple de jeunes époux s'est offert une lune de miel à Paris en famille. Puis, plus récemment, c'est en Italie que les tourtereaux, cette fois-ci en tête-à-tête, ont prolongé les festivités. Enfin, de retour à Los Angeles, les deux stars d'Hollywood ont retrouvé leurs enfants, ou plutôt ceux de l'interprète de Jenny from the block, Violet, Seraphina et Samuel Affleck étant probablement avec leur mère, Jennifer Garner.

C'est donc avec Max et Emme, les jumeaux de J-Lo et de Marc Anthony, que les Bennifer ont passé la journée du samedi 3 septembre. Accompagnée d'une amie, Emme était encore très lookée dans un style toyboy, Vans old school aux pieds, quand son frère Max était comme toujours le parfait sosie de son célèbre papa. Tous ensemble, cette famille recomposée s'est rendue au parc d'attractions éphémère Malibu Chili Cook-Off à Los Angeles. Pour l'occasion, la chanteuse et comédienne de 53 ans était ravissante dans une robe loose blanche transparente, très longue, dans un style caftan. Aux pieds, une paire de trekky rouges Adidas. Si sa fille de 14 ans est toujours lookée, elle sait de qui tenir.

La soirée a failli viré au drame

Jennifer Lopez et Ben Affleck, tout de blanc vêtus, étaient très assortis, et marchaient main dans la main. Cheveux attachés en un chignon désordonné, J-Lo était superbe. L'acteur de Will Hunting, 50 ans, était aussi décontracté pour cette journée où ils ont dû partager leur temps entre churros et jeux. Une sortie malheureusement écourtée par un drame puisque un enfant a déclaré être en possession d'une arme à feu, au Malibu Chili Cook-Off, ce samedi. Des images horrifiantes de la foule prenant d'assaut les sorties du parc ont depuis circulé sur les réseaux sociaux. En réalité, le bureau du shérif a assuré qu'il n'y a pas eu de tirs. C'était "juste un enfant stupide", a déclaré l'adjoint Sean Cohen à DailyMail. Heureusement donc plus de peur que de mal mais le couple a dû prendre également congé de ce parc d'attractions. La soirée s'est prolongée pour Jennifer Lopez, Ben Affleck, Max, Emme et son amie au restaurant Nobu de Los Angeles.