Jenson Button : Son fils de 8 mois opéré, plâtre impressionnant

Hendrix Jonathan Button n'a que 8 mois, mais il vient pourtant de traverser une grande épreuve. Malgré son très jeune âge, le fils de Jenson Button et de Brittny Ward a subi une grosse opération. Souffrant d'une malformation de la hanche, il a été pris en charge dans un hôpital de Santa Monica, à Los Angeles, où il a été soigné. Toute la famille a été photographiée quittant l'établissement médical le jeudi 2 avril 2020.

Ce même jour, Jenson Button a publié une photo de son fils sur Instagram pour révéler qu'il avait été opéré et quelles étaient les conséquences de l'intervention. Hendrix est plâtré à la taille et sur toute la jambe gauche. Seule une moitié de la jambe droite a été épargnée. Malgré la lourdeur de l'opération et l'effet de l'anesthésie, l'adorable fils de l'ancien pilote de Formule 1 arbore un grand sourire.

Brittny Ward a elle aussi publié plusieurs photos sur sa page Instagram, dont deux prises à l'hôpital. La fiancée de Jenson Button a indiqué que les prochaines semaines seraient délicates. "Tu es mon héros @hendrixbutton. Les trois prochains mois seront un vrai challenge, mais ce ne sera bientôt plus qu'un lointain souvenir et je suis certaine que tu ne tiendras plus en place une fois que ce plâtre sera enlevé", a commenté le ravissant mannequin.