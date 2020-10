Jeremy Allen White (Shameless) bientôt papa pour la 2e fois

En ces temps moroses, la moindre bonne nouvelle qui réchauffe un peu les coeurs est bonne à prendre. Il y en a une à prendre du côté d'Hollywood puisque l'acteur Jeremy Allen White (29 ans) et son amoureuse vont de nouveau être parents. Sur Instagram, Addison Timlin (29 ans aussi) a révélé sa seconde grossesse.

Postant une photo d'elle, enceinte, elle a écrit sur son compte Instagram le mardi 20 octobre 2020 : "Bon, voilà la différence que procure une année écoulée. Joyeux anniversaire mon amour, j'adore notre petite famille en expansion plus que les mots ne l'expriment." L'actrice Addison Timlin (Californication, New York police judiciaire...) avait deux anniversaires en tête à travers ce message. Celui de leur fille, Ezer Billie White, née le 20 octobre 2018 et celui pour son anniversaire de mariage puisqu'elle a épousé Jeremy Allen White le 18 octobre 2019. Après un an de mariage, le cadeau reçu par les jeunes mariés est donc un deuxième enfant !

De son côté, Jeremy Allen White n'a pas posté de photo avec sa dulcinée pour fêter leurs noces de coton, mais a pris la peine de diffuser une adorable photo de lui avec sa fille pour son anniversaire. Le fier papa a écrit en légende : "Nom de dieu. Elle a 2 ans ! Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Joyeux anniversaire." De quoi la rendre un peu jalouse, elle qui n'a pas eu droit - du moins publiquement - à de tels mots d'amour...

Jeremy Allen White, originaire de New York, s'est fait connaître du grand public grâce à la version américaine de l'excellente série Shameless. Lui aussi est également apparu dans New York police judiciaire. Au cinéma, le jeune acteur n'a pas encore réussi à percer mais a déjà joué dans un peu plus d'une dizaine de films dont Afterschool, Movie 43, After Everything et, cette année, dans le film d'horreur réalisé par Dave Franco The Rental.