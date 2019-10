Jeremy Allen White s'est marié, Dakota Johnson et Chris Martin conviés

Jeremy Allen White est un homme marié. L'acteur new-yorkais de 28 ans a épousé sa chérie du même âge, l'actrice Addison Timlin, le vendredi 18 octobre 2019. La cérémonie a eu lieu dans les beaux quartiers de Los Angeles.

C'est au palais de justice de Beverly Hills que les amoureux ont été repérés, accompagnés d'un petit groupe de proches et d'amis, dont l'actrice Dakota Johnson et son compagnon, le chanteur de Coldplay, Chris Martin. Ces derniers, qui se sont remis en couple après une brève rupture, étaient les témoins des mariés. L'actrice de 50 Shades of Grey a été aperçue faisant du baby-sitting, la petite Ezer (1 an), fille des époux, dans ses bras, affirme le site TMZ.

Sur Instagram, Addison Timlin (alias Lucinda dans Fallen et Sasha dans la série Californication) a posté une photo quelques heures avant d'aller signer les papiers, au côté de son amoureux et de leur fille. "Le grand jour", avait-elle écrit en légende. On pouvait alors la découvrir dans une jolie robe blanche à dentelle, élégante, mais simple. Elle avait également opté pour des escarpins noirs. Quant à son amoureux, il avait enfilé une chemise blanche, un pantalon de costume gris foncé et des chaussures noires vernies.

Jeremy Allen White (connu pour son personnage de Phillip Gallagher dans la version américaine de la série Shameless) et Addison Timlin s'étaient fiancés en avril dernier. Après leur mariage, ils ont partagé une photo d'eux avec la même veste en jean portant une inscription dans le dos : "Jusqu'à la mort."