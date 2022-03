Jeremy Banster (Un si grand soleil) célibataire : rupture avec Marie-Gaëlle Cals, son annonce choc'

C'est une annonce fracassante que vient de faire Jeremy Banster à nos confrères de Télé Magazine. L'ancien acteur d'Un si grand soleil (France 2) leur a donné une interview dans le cadre de la promotion de la fiction de France 3 Meurtres sur les îles du Frioul, diffusée le samedi 12 mars 2022. L'occasion pour l'acteur de 48 ans de faire une triste révélation sur sa vie privée.

Lors de son entretien pour Télé Magazine, Jeremy Banster n'a pas échappé à une question sur Marie-Gaëlle Cals qui était aux dernières nouvelles son épouse. Il a donc confié que l'interprète de Cécile Alphan dans Un si grand soleil et lui avaient rompu. "Marie n'est plus ma compagne depuis plusieurs mois. Tout se passe très bien mais, s'agissant de notre vie privée, je ne vous en dirai pas plus", a-t-il déclaré. Le public ne connaitra donc pas les raisons qui ont poussé les deux personnalités - parents d'un garçon et d'une fille âgé de 11 et 8 ans - à mettre un terme à leur idylle.

Ce qui est certain, c'est que cette rupture n'a pas précipité le départ de Jérémy Banster d'Un si grand soleil. Interrogé par Télé Star en août 2021, l'ancien interprète de Julien Bastite avait expliqué : "Contrairement à ce qui a été écrit, je ne quitte pas la série parce que je ne travaillais pas assez avec elle. Mon choix, elle le connaît depuis que je l'ai arrêté, comme je connais et respecte le sien qui est de rester. Chacun a son parcours. Là aussi nous sommes sur la même longueur d'onde." C'est son envie de se consacrer à d'autres projets qui l'a poussé à prendre cette décision, d'un commun accord avec la production.

En octobre 2019, Jérémy Banster et Marie-Gaëlle Cals se confiaient sur leur relation à nos confrères de Gala. L'occasion d'apprendre qu'ils ont connu sept ans d'amitié avant de se jeter à l'eau. Ils ont donc appris à (très) bien se connaître avant d'être en couple. "Elle est modeste, mais c'est une artiste complète : elle chante, danse, écrit et joue divinement bien du piano. En plus d'être belle, elle est d'une grande élégance d'âme. C'est aussi pour cela que l'aime", déclarait-il notamment. Ils étaient ensemble à la vie comme dans la fiction très souvent puisqu'ils ont collaboré ensemble à plusieurs reprises. Leur union avait été célébrée en 2007.