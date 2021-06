Un si grand soleil : Un personnage phare sur le départ, les internautes déboussolés

Dans les fictions quotidiennes, les personnages vont et viennent. Mais il y a des départs qui sont plus compliqués que d'autres à encaisser. La série de France 2 Un si grand soleil s'apprête d'ailleurs à essuyer celui d'un protagoniste phare, à savoir Julien Bastide.

C'est le comédien Jérémy Banster qui a annoncé lui-même la nouvelle sur son compte Instagram ce mercredi 16 juin 2021. "CLAP DE FIN ... La saison 3 d'@unsigrandsoleil touche bientôt à sa fin, c'est pour moi la fin d'une très belle aventure, je ne participerai pas à la saison 4", a-t-il révélé sans transition.

Jérémy Banster a par la suite exprimé toute sa reconnaissance à l'idée d'avoir pu participer à un tel show et d'avoir côtoyé de nombreux acteurs performants. "J'ai eu la chance et le plaisir de pouvoir interpréter le rôle de Julien Bastide, personnage pour qui j'ai une immense affection, je vous laisse profiter des derniers épisodes en sa compagnie... (...) Maintenant place à de nouvelles aventures, à de nouveaux projets professionnels ... Merci sincèrement à toutes et à tous d'avoir pu partager avec vous ce si beau succès !!!", a-t-il conclu.

Jérémy Banster a accompagné cette publication d'une série de photos de lui prises lors de son dernier jour de tournage. Le comédien y apparaît visiblement heureux de finir en beauté. Mais ses fans eux, n'avaient pas le coeur à sourire. "Mais non ! La série n'aura plus la même saveur sans Julien", "Tellement triste", "Quel dommage", "Vous allez terriblement manquer à la série !!!!", "Oh ben zut alors ! On ne l'avait pas vu venir celle là !", lit-on en commentaires.