Jérémy Banster (Un si grand soleil) : Sa femme Marie-Gaëlle à l'origine de son départ ? La vérité dévoilée

C'est une décision qui a été difficile à encaisser pour ses fans. Jérémy Banster a fait le choix de quitter Un si grand soleil, après trois ans de bons et loyaux services dans la peau de Julien Bastide. Interrogé par Télé Star, l'acteur de 48 ans s'est confié sur les raisons de son départ.

Il faut parfois savoir faire ses adieux. Et c'est ce qu'a fait Jérémy Banster en juin dernier. Sur Instagram, il a annoncé qu'il quittait la célèbre série de France 2. Un coup dur pour les téléspectateurs qui suivaient ses aventures dans la fiction. Et il a révélé pour quelle raison il avait préféré prendre le large : "Lors de ces trois dernières saisons, je me suis levé tous les matins avec la joie de retrouver les techniciens, mes partenaires, l'équipe. Pour moi c'est la base. Mais j'ai toujours mené plusieurs activités et je sais qu'on n'agit que par renoncement. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre certains projets, et on ne fait pas un long-métrage à mi-temps. D'un commun accord avec la production, j'ai donc décidé de quitter la série."

C'est donc dans la joie et la bonne humeur qu'il a fait ses adieux à son personnage et à toute l'équipe d'Un si grand soleil. Et sa compagne Marie Gaëlle Cals, qui joue Cécile Alphand dans la série, n'a rien à voir dans sa décision. "Contrairement à ce qui a été écrit, je ne quitte pas la série parce que je ne travaillais pas assez avec elle. Mon choix, elle le connaît depuis que je l'ai arrêté, comme je connais et respecte le sien qui est de rester. Chacun a son parcours. Là aussi nous sommes sur la même longueur d'onde", a confié l'heureux papa de deux enfants (de 10 et 7 ans).

En attendant de découvrir son long-métrage sur son arrière-grand-père, Louis Buton, les téléspectateurs pourront le retrouver "dans une série policière écrite par Dan Franck, avec les producteurs de Meurtres sur sur les iles du Frioul".

L'intégralité de l'interview est à retrouver dans le magazine Télé Star du 9 août 2021.