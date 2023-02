Jérémy Chardy séparé d'une célèbre star du tennis, il a refait sa vie avec la sublime Susan

Mais devrait se rattraper à Roland-Garros : le joueur français devrait être dans le tableau, au moins grâce à une invitation et pourrait ravir son petit garçon. Une petite famille qui le rend heureux, en tout cas, et qui lui fait oublier une histoire d'amour plus ancienne... avec une autre star du tennis français !

Une romance marquante

Au début des années 2010, en effet, le joueur a vécu une belle histoire avec sa collègue Alizé Lim, âgée de 3 ans de moins que lui. En 2013 et 2014, tous les deux avaient même joué Roland-Garros en double mixte mais avaient fini par se séparer quelques mois plus tard... juste avant la rencontre de Jeremy Chardy et de celle qui partage sa vie désormais.

Pour Alizé Lim, qui aura 33 ans en juillet, les histoires de coeur ont été plus nombreuses, puisque la jeune femme a notamment partagé la vie de Florent Manaudou en 2019. Désormais, elle partage la vie du basketteur Tony Parker pour une romance sans nuages !