Jérémy Frérot mauvais au lycée : son bulletin catastrophique dévoilé, moment de gêne...

Ce samedi 6 août était diffusée sur TF1 l'émission Le grand quiz spécial baccalauréat présentée par Hélène Mannarino. Parmi les invités :Diane Leyre, Miss France 2022, le comédien Daniel Russo, les animatrices Anaïs Grangerac et Caroline Diament, la danseuse et compagne de Michou Elsa Bois et le chanteur Jérémy Frérot. Tous, le temps d'une soirée, sont (presque) retournés à l'école et se sont remémorés leurs souvenirs d'école et leur année de terminale.

Jérémy Frérot rattrapé par son passé de cancre

En binôme avec Anaïs Grangerac, Jérémy Frérot a eu la drôle de surprise de revoir son bulletin de premier trimestre de terminale. Et il avait de quoi rougir ! En effet, durant l'émission, Hélène Mannarino a dévoilé le bulletin du chanteur de 32 ans où était écrit en appréciation générale : "Résultats très faibles, devoirs non rendus ou copiés. Il faut réagir, ne pas perdre son temps. AVERTISSEMENT." Sur ce bulletin, où les moyennes des matières générales sont pour la plupart inférieures à 8, on peut également lire les appréciations des professeurs comme : "Manque de travail. Pas d'effort", "Des résultats très inquiétants dus à un manque de travail et d'investissement", "Très faible, des difficultés et un manque de travail en début d'année. Quelques efforts en fin de trimestre qu'il faudra poursuivre" ou encore "Des résultats extrêmement faibles et pas de volonté perceptible de les améliorer, il est urgent de réagir". Pas très brillant tout cela ! Le principal concerné, Jérémy Frérot s'est même passé de tout commentaire !

Toutefois, pour défendre son binôme visiblement gêné, Anaïs Grangerac a dévoilé le bulletin de terminale d'Hélène Mannarino. "Mais comment t'as eu ça ?", lui lance alors l'animatrice de 32 ans, très surprise par ce dossier. "J'ai mené mon enquête Hélène Mannarino", a répondu Anaïs Grangerac en balançant la moyenne annuelle de l'animatrice en maths qui est de 4,7. De quoi finalement consoler le pauvre Jérémy Frérot qui peut se targuer d'emprunter une belle carrière artistique !