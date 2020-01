Jérôme Kerviel : Sa femme et sa fille lui ont sauvé la vie !

Onze ans après les faits qui ont fait basculer son existence à tout jamais, Jérôme Kerviel réapprend à vivre normalement. Pour rappel, il a été désigné comme le responsable d'une fraude à 5 milliards. Il était salarié de la Société générale et considéré comme un acteur majeur des pertes de la Société générale en janvier 2008. Condamné à trois ans de prison ferme et à deux ans avec sursis pour abus de confiance, faux et usage de faux et introduction frauduleuse de données dans un système informatique, sa peine est aménagée en liberté sous bracelet électronique après cinq mois. Il doit également rembourser 1 million d'euros à la Société générale.

Alors qu'il a fêté ses 43 ans le 11 janvier 2020, Jérôme Kerviel a enfin repris sa vie en main. Financièrement, l'écriture de son premier livre, J'aurais pu passer à côté de ma vie, lui a permis de "toucher des droits d'auteur". Il a également touché "environ 80 000 euros bruts des prud'hommes [une partie des 450 000 euros que la Société Générale a été condamnée à lui verser pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, NDLR] avec lesquels [il] a payé [ses] frais d'avocats", confiait-il à Télé Star en 2016. Côté carrière, il donne aujourd'hui "des conférences" et il a également monté "une société d'informatique" avec l'un de ses amis.

Depuis la sortie de son livre, et grâce à un ami qui l'a hébergé, il a rencontré sa femme et a même eu la joie d'accueillir une petite fille. "Sans emploi et ruiné il y a encore deux ans, je n'avais plus de domicile. J'ai été hébergé par un ami, d'autres m'ont dépanné pour que je puisse continuer à manger et à vivre. Et puis, j'ai rencontré ma femme et j'ai aujourd'hui le grand bonheur d'être papa d'une petite fille dont je m'occupe beaucoup", avait-il expliqué lors d'une conférence le 17 octobre dernier.