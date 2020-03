Jesse Eisenberg : Pourquoi sa compagne Anna Strout ne s'affiche jamais

Le 11 mars 2020, Jesse Eisenberg sera de retour au cinéma dans le film Vivarium. Dans ce thriller psychologique réalisé par l'Irlandais Lorcan Finnegan, l'acteur américain donne la réplique à Imogen Poots. Lors de son passage à Paris, Purepeople.com est allé la rencontre du comédien de Zombieland et Insaisissables. L'occasion de le soumettre à notre interview Quand tu tapes, afin qu'il réponde aux requêtes Google des internautes à son sujet.

Jesse Eisenberg n'a pas caché sa surprise en découvrant que beaucoup de fans cherchaient à savoir qui était sa femme, Anna Strout, rencontrée en 2002 sur le tournage du film Club des empereurs : "Ma femme n'est pas une personnalité publique, vous savez. Ma femme est enseignante dans des écoles à New York, donc oui, je pense qu'elle n'aime vraiment pas être sous les feux des projecteurs. Elle doit vraiment m'aimer, parce que je sais qu'elle n'aime pas ça", nous a ainsi répondu l'acteur et jeune papa d'un petit garçon de bientôt 3 ans.

La star révélée dans The Social Network se veut particulièrement discrète sur sa vie privée. Mal à l'aise avec les réseaux sociaux, l'Américain n'est pas prêt partager des photos de famille sur Instagram de sitôt : "Ça me fait juste me sentir bizarre, peut-être parce que je suis plus vieux que ça, je ne sais pas, j'ai 36 ans. Peut-être que si j'avais 26 ans, j'aurais ce genre de chose parce que ça me paraîtrait plus normal."

Dans Vivarium, Jesse Eisenberg incarne un jeune paysagiste qui recherche sa première maison avec sa compagne. Le jeune couple effectue un jour une visite en compagnie d'un mystérieux agent immobilier et se retrouve pris au piège dans un étrange lotissement : "C'est un scénario complètement original, terrifiant, sur les peurs que nous avons tous à propos du fait de devenir un adulte, d'acheter une maison, d'avoir un enfant, d'être dans une relation stable, d'avoir un travail à temps plein... Vous savez, ce film prend ces angoisses que nous avons tous et les transforme en film d'horreur."