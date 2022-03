Jessica Brown Findlay : La star de Downton Abbey raconte son parcours du combattant pour devenir maman

La star du programme Downton Abbey, Jessica Brown Findlay, a confié qu'elle essayait d'avoir un bébé, malgré des difficultés, avec son mari Ziggy Heath. La comédienne suit actuellement un traitement lourd pour la fertilité.

Pour la journée internationale des droits des femmes, l'actrice a révélé que son couple avait des difficultés pour avoir un enfant et a déjà réalisé quatre traitements pour favoriser la fertilité. La jeune femme de 32 ans a alors partagé une vidéo où on la voit se faire une injection d'hormones. Elle a alors ajouté en commentaire : "Joyeuse journée internationale des droits des femmes ! Ici on fait des choses pas facile mais ensuite on va danser." L'interprète de l'iconique Lady Sybil Crawley a poursuivi : "La FIV m'a fait prendre conscience de ce que les femmes sont capables de faire et d'accomplir quand nous traversons des périodes de peine et de profonde tristesse. Ton corps n'est pas un ennemi. Aime-le. Peu importe ce qu'il s'y passe. J'envoie de l'amour et mon soutien à toutes les femmes que j'ai rencontrées et même celles que je connais pas mais pour vous dire que je sais ce que c'est."

La comédienne a conclu son message bienveillant par une note d'humour en référence à sa robe sur la vidéo, "je recommande de faire tout ça en portant des vêtements vintage. amour, amour, amour", avant que de nombreux followers n'apportent leur soutien à l'Anglaise. Ils l'ont également remercié de sa prise de parole et des ondes positives qu'elle dégageait. "Merci pour tes confidences sur ta vulnérabilité. Tu es une vraie guerrière ! je t'envoie mes prières !" pouvait-on lire.