Jessica (Koh-Lanta) célibataire et sans toit : une ex-candidate l'héberge

Bonne nouvelle pour les fans de Koh-Lanta. L'émission fera son grand retour le 21 février 2020 sur TF1 et pour cette saison exceptionnelle, les nouveaux candidats seront accompagnés d'anciens aventuriers emblématiques. Jessica, qui a participé à Koh-Lanta Johor en 2015, en fait partie. Et cette nouvelle aventure a été "une bouffée d'oxygène" comme elle l'a expliqué lors d'une interview pour Télé Star.

Cette nouvelle expérience est en effet arrivée à point nommé, car, peu de temps avant, Jessica a connu un grand bouleversement dans sa vie. "J'avais besoin de respirer. Je me suis séparée de mon compagnon peu de temps avant le départ. Koh-Lanta a été ma bouffée d'oxygène, m'a permis de retrouver confiance en moi après ma séparation. J'avais la rage en moi", a confié la maman de Shana (15 ans). Les 100 000 euros en jeu pouvaient donc lui permettre de prendre un nouveau départ avec sa fille.

Jessica et sa fille sans domicile

Sa rupture a en effet eu de tristes conséquences, comme elle l'a confié au magazine Public (édition du 21 février). Après avoir expliqué que sa priorité était de se reconstruire, elle a révélé : "En me séparant de mon mari, nous avons dû quitter la maison et nous sommes retrouvées à la rue. Nous sommes en attente d'un logement social... qui n'arrive pas. C'est grâce à la famille Koh-Lanta que je m'en suis sortie." Jessica et sa fille ont en effet pu compter sur Nathalie, vue dans l'émission en 2008, pour l'héberger. "Depuis cet été, on est donc en coloc, le temps que je puisse retrouver un logement", a-t-elle ajouté.

Malgré tout, Jessica est prête à retrouver l'amour. Elle admet en effet auprès de Public qu'elle recherche activement l'homme de sa vie, "un sportif ou un motard". Mais difficile de le trouver quand on fait de la télé, car ils prennent souvent peur. "Je n'aime pas non plus les applis de rencontre. J'ai peur de tomber sur un psychopathe", a-t-elle conclu.

C'est le 1er juillet 2019 que Jessica avait révélé s'être séparée de son mari Jonathan, à l'occasion d'un questions-réponses sur Instagram. Un internaute a demandé si elle était toujours en couple, car cela faisait plusieurs mois qu'elle n'apparaissait plus avec son désormais ex-mari. "Depuis le temps que vous me la posez, celle-là. Je vais enfin vous répondre, car maintenant, je peux : plus de chéri", avait répondu l'aventurière. Elle avait ensuite révélé que cela faisait un an qu'il ne partageait plus sa vie.

Jessica avait épousé Jonathan en mars 2016. Elle avait partagé une photo d'elle en robe de mariée (et baskets !) afin d'annoncer la nouvelle.