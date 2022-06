Jessica Pegula (Roland-Garros) est l'héritière d'une des familles les plus riches d'Amérique !

C'est l'une des invitées surprises de ce Roland-Garros très riche en rebondissement. Après une nuit de rêve qui a vu s'affronter les deux légendes Rafael Nadal et Novak Djokovic, la compétition se poursuit aujourd'hui avec notamment les deux derniers quarts de finale féminins. Dans un tableau où les Françaises n'ont pas particulièrement brillées, l'Américaine Jessica Pegula a réussi à tirer son épingle du jeu. La jeune femme de 28 ans a réussi à se hisser à ce stade après un parcours brillant, mais malheureusement pour elle, l'affrontement face à Iga Swiatek a tourné court. La numéro 1 mondiale l'a emporté en deux sets, ne laissant aucune chance à son adversaire.

Malgré cette déconvenue, Jessica Pegula va vite pouvoir se consoler lorsque l'on sait que la jeune femme vient d'une famille pour le moins à l'aise financièrement. L'Américaine n'est autre que la fille de Terry et Kim Pegula, un des couples les plus riches des États-Unis. Son père a fait fortune dans le gaz et le pétrole, devenant rapidement l'un des hommes les plus puissants outre-Atlantique. En plus de sa compagnie, il est propriétaire de plusieurs franchises de sport, dont les Bills de Buffalo en football américain, ainsi que les Sabres de Buffalo en hockey sur glace.

Une fortune estimée à plusieurs milliards d'euros

D'après les informations du site toujours bien renseigné Forbes, Terry Pegula aurait une fortune personnelle estimée à 5,4 milliards d'euros ! De quoi voir venir pour sa fille Jessica, qui n'a pas vraiment à s'en faire pour son avenir après le tennis. Malgré sa défaite en quart de finale, elle fait partie des meilleures joueuses mondiales, et elle pointe actuellement au 11e rang mondiale.

Si la plupart des stars de tennis deviennent richissimes grâce à leur sport, cela n'a pas vraiment été le cas pour Jessica Pegula, qui peut quitter Roland-Garros avec le sourire malgré sa lourde défaite !