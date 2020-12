Jessica (Secret Story 8) maman : elle dévoile enfin le visage de son fils

Conquis par l'adorable bouille du petit garçon, les fans de Jessica ont vite commenté le cliché. "Tellement beau", "Il est a croquer", "Trop mignon joyeux Noël", "Un vrai petit ange qui a le regard de sa maman !", ont écrit certains internautes. La jolie brune a également dévoilé des images de ses parents sur Instagram, ajoutant en légende : "Que Dieu me les préserve mes vies".

Mariée à Zack, Jessica avait dû faire face à de terribles rumeurs sur son compagnon en octobre 2015. Celui-ci avait été accusé pour des faits de viol et de séquestration selon le site Star 24. Des accusations totalement fausses pour Jessica, qui avait démenti toutes ces rumeurs via une vidéo postée sur Twitter pour le Mag de NRJ12. "Des accusations très graves ont été portées sur mon mari, c'est un peu difficile pour moi de supporter tout ça. On accuse mon mari d'être un violeur et d'avoir séquestré une jeune fille. Cette histoire est totalement fausse, je ne sais pas qui s'amuse à divulguer des choses aussi graves."

Depuis, la jeune femme reste volontairement très discrète sur sa famille par peur sans doute de revoir ressurgir des ragots ou de nouvelles fausses informations sur eux.