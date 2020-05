Jessica Simpson :- 45 kilos en un an, les secrets de son régime express

Qui dit mieux ? Un an après la naissance de sa fille Birdie Mae (née en mars 2019), Jessica Simpson a perdu près de 45 kilos. Pour arriver à un tel résultat, l'actrice de 39 ans a été coachée par l'entraîneur Harley Pasternak (également réputé pour avoir suivi Adèle dans sa perte de poids). Interviewé par E!News, le coach a révélé les secrets de cette incroyable remise en forme express.

Après sa troisième grossesse, la femme d'Eric Johnson pesait plus de 100 kilos. Harley a alors imaginé un coaching sur-mesure pour sa cliente. Pour commencer, la jeune femme avait la consigne de marcher 6000 pas par jour. Il a aussi imaginé une toute nouvelle routine alimentaire pour Jessica. Le but ? Manger des protéines et des légumes maigres tout au long de la journée. Celle-ci pouvait prendre trois repas par jour et deux collations, "comme des haricots verts au parmesan ou une poignée d'amande".

Au quotidien, Jessica devait également faire des promenades en famille ou prendre l'habitude de marcher régulièrement sur son tapis de course. De plus, Harley préconisait à sa cliente un "débranchement de la technologie" au moins une heure chaque jour et de dormir sept heures au minimum. "Tant de gens sous-évaluent l'importance du sommeil dans la gestion du poids" regrette-t-il.

Après ces différentes étapes, Jessica a commencé des séances de sport tous les deux jours. "Nous avons commencé par faire un entraînement complet du corps, un ensemble de chaque exercice, sans vraiment faire trop d'intensité par partie du corps et augmenter progressivement le volume et intensité." explique Harley. Un processus graduel qui s'est terminé avec plus de 14 000 pas par jour imposés à Jessica. Aujourd'hui, l'actrice s'affiche avec un corps particulièrement musclé et confiait récemment sur Instagram se sentir "si fière" de son travail et de sa nouvelle silhouette. On comprend pourquoi !