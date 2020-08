Jessica Thivenin en froid avec Carla Moreau: une infidélité de Thibault en cause

Les problèmes arrivent... Lundi 31 août 2020, la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du Monde débarque sur W9 avec au casting, Jessica Thivenin et Thibault Garcia. Il s'agit d'un grand retour sur le devant de la scène pour le couple qui s'est établi à Dubaï avec le petit Maylone, plus d'un an après avoir arrêté la télé-réalité. Mais, visiblement, cela n'a pas ravi tout le monde, à commencer par Carla Moreau.

Alors qu'on les pensait amies, la fiancée de Kevin Guedj et Jessica Thivenin se sont violemment disputées dès leur arrivée sur le tournage du programme, comme le prouve un extrait qui a fuité sur la Toile. La raison ? Carla Moreau a sous-entendu que Thibault Garcia avait trompé sa femme avec une certaine Valérie Cossette. Une liaison qu'il aurait entretenue au moment où sa belle était partie filmer Les Marseillais en Australie en 2018.

Harcelé par de nombreux messages malveillants après cette bombe, Thibault Garcia n'a eu d'autre choix que de prendre la parole pour s'expliquer. Via sa story Instagram ce samedi 29 août, le jeune homme confirme avoir eu une relation avec cette fameuse Valérie. "Bon les gars je viens d'aller voir mon Instagram, ça fait un an et demi qu'on avait pas fait de télé donc je n'avais plus l'habitude de recevoir des messages négatifs... Alors cette nuit je me suis réveillé en apprenant que j'avais trompé Jessica en Australie avec une certaine Valérie. Je me sens obligé de répondre. Cette Valérie je l'ai fréquentée bien avant Jessica, je ne m'en cache pas", admet-il.

Et de préciser : "C'était entre Shanna et Jessica, j'étais célibataire. Je l'ai vue pendant cinq jours à Montréal quand j'y suis allé. Voilà, après quand je me suis mis avec Jessica j'ai coupé les ponts avec elle, même après Montréal parce que je ne l'ai jamais revue après. Je conclurai en disant que je n'ai jamais trompé Jessica, ni qui que ce soit d'ailleurs, ce n'est pas dans ma nature. Maintenant arrêtez de croire n'importe quoi."

Une mise au point qui, on l'espère, fera taire les mauvaises langues. En attendant, cette affaire a totalement rompu l'amitié entre Carla Moreau et Jessica Thivenin. Les épisodes des Marseillais VS Le Reste du Monde promettent d'être déjantés !