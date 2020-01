Jessica Thivenin : Son fils Maylone filmé à son insu, elle monte au créneau

De retour à Dubaï après avoir passé les fêtes de fin d'année dans leurs familles respectives, à Marseille, Jessica Thivenin et son chéri Thibault Garcia ont enfin pu retrouver le calme de leur grande maison. Même si ce retour aux sources a fait beaucoup de bien aux jeunes parents, la belle Jessica Thivenin a pu relever les comportements irrespectueux de certains fans français envers son fils Maylone. L'occasion pour elle de prendre la parole sur son compte Snapchat afin de mettre les points sur les i.

"Quand on va en France, on fait beaucoup de photos. C'est pas un problème, je suis très contente de faire des photos ou vidéos, il n'y a pas de souci. Par contre, il y a quelque chose que je ne supporte pas, c'est que d'un coup on envoie le téléphone sur mon fils pour le filmer ou pour le mettre sur Snapchat. Mon fils, c'est mon fils, je montre ce que j'ai envie de lui", déclare-t-elle, un brin agacée.

Beaucoup sollicitée, Jessica Thivenin a dû jouer au garde du corps plus d'une fois pour préserver un minimum l'image de son bébé : "La seule personne qui a le droit de filmer mon fils et de vous donner des images de lui, c'est moi. Je gère son image, je partage bien évidemment car vous avez toujours été là pour nous, donc ça nous fait plaisir de partager, mais par contre je vous demande, s'il vous plaît, de ne pas envoyer le téléphone sur mon fils comme ça. (...) Ça nous met en colère, ça ne se fait pas. Déjà, à la base, il faut nous demander la permission de pouvoir le filmer. Mais ça, honnêtement je dirais non parce que je n'ai pas envie que mon fils soit en photo avec 50 000 personnes...", avoue-t-elle calmement.

"N'hésitez pas à nous demander des photos à nous, ça ne nous dérange absolument pas, de toute façon on en fait tout le temps, on a l'habitude et c'est avec grand plaisir mais juste, Maylone, je ne veux pas...", conclut-elle avant de s'excuser auprès des personnes à qui elle a demandé de supprimer des vidéos.

C'est justement pour éviter ce genre de désagréments que la belle Jessica Thivenin et son chéri avaient choisi de déménager à Dubaï, en 2018. Régulièrement harcelés par des fans, les amoureux ont choisi de quitter la France pour retrouver une certaine tranquillité liée à l'anonymat. Aujourd'hui, avec la présence de leur petit Maylone, les jeunes parents sont encore plus méfiants.