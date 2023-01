Jessica Thivenin , "une mère pourrie" : un détail concernant Leewane provoque la colère

Être sous le feu des projecteurs, c'est accepter de parfois être au coeur de critiques. Jessica Thivenin en sait quelque chose puisque, dès qu'elle partage son quotidien, elle reçoit parfois des messages désobligeants. Ce vendredi 6 janvier 2023, elle a donc poussé un coup de gueule sur Snapchat.

Le 5 janvier, Jessica Thivenin a partagé de nouvelles photos sur son compte Instagram. On peut y voir la candidate emblématique des Marseillais (W9) avec une combinaison de ski Chanel, des boots, un bonnet et une doudoune. À ses côtés, Leewane (1 an) est en combinaison et baskets. Des clichés pris lors de leur récent séjour au ski. Si les fans de l'épouse de Thibault étaient ravis de découvrir cette publication, d'autres ont tenu à pointer du doigt le fait que la fillette n'ait ni bonnet, ni boots.

Agacée, Jessica Thivenin a fait une petite mise au point. "Hier, j'ai mis une photo sur Instagram avec mes enfants. Je lis les commentaires et ça me gonfle. Si ma fille n'avait pas de boots - elle avait des baskets - c'est parce que sur le moment, elle ne supportait pas ses boots. On lui a mis ses boots le premier jour et elle ne faisait que les enlever. Le bonnet pareil, elle ne faisait que le tirer. Donc à un moment donné je lui mettais juste la capuche et les baskets", a-t-elle confié dans un premier temps. Elle a ensuite rappelé que la soeur de Maylone (3 ans) n'a pas du tout skié et que le plus souvent, elle était en intérieur. "À part quand on allait au restau. Et il faisait super bon. (...) Elle ne supportait pas les moufles non plus. D'où le fait que j'ai dit qu'elle était trop petite et que j'ai dit que c'était la galère au ski", a-t-elle précisé.

C'est fatiguant

Puis, elle a adressé un petit mot à "toutes les mères parfaites" qui l'accusent d'être "une mère pourrie". "Mêlez-vous de vos fesses. Je sais très bien m'occuper de mes enfants. Je n'aurais jamais mis mes enfants sous une tempête de neige sans bonnet et sans gants. C'est chiant parce que sur Instagram je ne partage quasiment plus. Et le peu que je mets, soit on va critiquer mes rides, soit on va critiquer la manière dont je couvre mes enfants. C'est tout le temps des critiques, c'est fatiguant", a-t-elle conclu.

Dernièrement, Jessica Thivenin n'a en effet pas été épargnée. Elle a notamment été accusée de ne pas être très propre ou de mettre son fils Maylone en danger.