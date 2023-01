Jessica Thivenin accusée d'être "pas très propre" : son hygiène remise en cause, elle se justifie

Jessica Thivenin est toujours en France, où elle profite de sa famille. Mais entre deux sorties ou soirées, elle n'hésite pas à répondre à quelques questions de ses abonnés. Et certains se permettent de lui faire des remarques. Le 2 janvier 2023 par exemple, elle a fait face à une critique sur son hygiène de vie.

Jessica Thivenin se plaît à partager son quotidien avec ses abonnés, sur ses réseaux sociaux. Ainsi, ces derniers ont pu suivre ses aventures avec son mari Thibault Garcia et leurs enfants Maylone et Leewane (3 ans et 1 an) au ski. Depuis, la joyeuse tribu a fait son retour dans le Sud de la France et profite de la famille avant de faire son retour à Dubaï. Une fois la journée du 2 janvier terminée, les amoureux ont déposé leurs enfants chez les grands-parents pour profiter d'une soirée à deux. Ils se sont rendus au cinéma, pour voir Avatar 2. Et un détail a intrigué un internaute.

"Désolée, mais je suis choquée. Tu es sortie avec ton pull ce matin, tu t'es couchée dans ton lit avec cet après-midi et là, tu le remets ce soir pour sortir. Ce n'est pas très propre", lui a-t-on écrit. Un commentaire qu'elle a partagé avec toute sa communauté, sur Snapchat, alors qu'elle organisait une session de questions/réponses. Et elle n'a pas manqué de répondre ! "Il t'en faut très peu pour être choquée. C'est ma tenue du jour. Oui je me suis habillée ce matin, ensuite quand je me suis mise au lit je me suis déshabillée. J'ai dormi en t-shirt et culotte, mais je ne l'ai pas montré sur Snap. Sinon j'aurais eu trop chaud. Ensuite, je me suis de nouveau habillée pour partir au cinéma. Mais je suis lavée, je suis propre", a répliqué Jessica Thivenin.

Une candidate qui n'a pas sa langue dans sa poche

Ce n'est malheureusement pas la première fois que la candidate emblématique des Marseillais (W9) se justifie après des commentaires désobligeants. Le 30 décembre dernier, alors qu'elle était en voiture avec son mari et ses enfants, une personne a fait remarquer que leur voiture était très chargée (ils revenaient du ski). Elle a alors accusé la mère de famille de mettre son fils en danger, car une poussette se trouvait notamment à côté de lui. "En fait, dans la voiture, j'ai juste une poussette entre les deux sièges. Sinon, j'ai les valises qui sont bloquées par les appui-têtes. Donc ce genre de commentaires... Je voyage comment, je mets les valises sur le toit ? A un moment donné on est chargé, on est chargé. C'est la voiture la plus grande qu'on peut trouver", avait donc répondu la jeune femme de 33 ans.