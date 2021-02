Jessie Fasano (N'oubliez pas les paroles) : La célèbre choristes est maman pour la 2e fois

La famille N'oubliez pas les paroles vient de s'agrandir. Le 20 février 2021, l'une des choristes emblématiques de l'émission de France 2 a annoncé la naissance de son deuxième enfant, sur Instagram.

Jessie Fasano est une femme comblée. Il y a deux jours, la chanteuse a partagé une photo sur laquelle on peut apercevoir ses pieds, entourant son bébé. Elle n'a pas souhaité dévoiler le visage de sa merveille mais a partagé le sexe de son bébé ainsi que son prénom. "Très heureuse de vous annoncer l'arrivée de notre petite Maya !!! Tout le monde se porte bien et son grand frère est très fier", a-t-elle écrit en légende. Et dans les hashtag, elle a précisé qu'elle était née le 16 février.