Jessy Moulin footballeur humilié à Paris : l'adorable surprise de ses enfants

Jessy Moulin était devenu la risée des joueurs lors du match qui opposait l'AS Saint-Étienne et le Paris-Saint-Germain au Parc des Princes le 8 janvier 2020. Après avoir marqué un but contre son camp juste avant la mi-temps, le gardien remplaçant des Verts assistait à la défaite de son équipe face aux Parisiens. Doublure de Stéphane Ruffier, Jessy était titulaire au Parc des Princes lors de ce match particulièrement dur à vivre pour lui. Écrasés par l'armada parisienne (6 à 1) avec des buts de Mauro Icardi, Kylian Mbappé, Neymar ou Angel Di Maria, le jeune homme a commis l'erreur de faire entrer le ballon dans les cages de son équipe, marquant ainsi un but contre son propre camp. Le deuxième gardien du club forézien âgé de 33 ans était effondré lorsque, s'apprêtant à rentrer chez lui, il a trouvé un message adorable de ses enfants accroché sur la porte de son domicile.

Sur une feuille blanche, ses deux enfants Lissandre et Myla lui avaient écrit avec des feutres multicolores un message adorable. " Tu es le meilleur des papas. On t'aime fort. Tu as fait de ton mieux. C'est pas tout le monde qui serait allé dans les cages. Tu as été le meilleur à nos yeux", ont-ils écrit avec amour, ajoutant de nombreux petits coeurs pour décorer leur dessin. Un message plein de tendresse qui a su réconforter le gardien de l'ASSE. Touché, le papa a partagé cette délicate attention sur les réseaux sociaux. "Sale soirée. Heureusement, ceux que j'aime sont là pour moi..." Un instant rempli d'amour qui a conquis tous les fans du footballeur.