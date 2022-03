Jesta Hillmann choquée par la perte de poids de son mari Benoît : "Il a fondu !"

D'immenses plages de sable fin, des palmiers, des couchers de soleil incroyables... Jesta Hillmann et Benoît Assadi se sont octroyés une sacrée parenthèse enchantée ! Le couple s'est envolé au mois de février en République dominicaine pour y vivre plus d'un mois, en compagnie bien sûr de leurs deux fils Juliann (2 ans et demi) et Adriann (1 an). Ce n'est que ce vendredi 11 mars 2022 que toute la petite famille a retrouvé son nid douillet à Toulouse. En rentrant chez eux, Jesta et Benoît ont eu l'occasion de faire le point sur l'expérience qu'ils venaient de vivre mais surtout, ils ont constaté l'impact physique que leur voyage a eu sur l'ancien gagnant de Koh-Lanta (2016).

En effet, sans s'en rendre compte, Benoît Assadi s'est beaucoup aminci durant son long séjour au soleil. Après qu'il se soit pesé, sa femme Jesta n'en revenait pas. "Allez, on pèse la bête après six semaines", a-t-elle lâché en le filmant monter sur la balance. Et pour elle d'exprimer son choc en découvrant le résultat : "86,7 kg ! Annnh ! Mais c'est chaud ! 86,7 kg le soir pour 1m91 !"

Sur les images, Benoît apparaît lui aussi très étonné, se rappelant qu'avant leur départ, il pesait au moins 90 kg. Le jeune homme s'est donc délesté de presque quatre kilos. "Annnh, 86,7 kg. Incroyable !", en a rajouté Jesta Hillmann tout en continuant de le dévoiler torse nu, le ventre plat. "Il a fondu le bonhomme", a-t-elle écrit sur sa publication (voir notre diaporama). La solution pour remédier à cette perte de poids a ensuite vite été trouvée : "On va remanger un peu", a déclaré Benoît Assadi face à son miroir.

Jesta Hillmann et Benoît Assadi s'étaient envolés pour la République dominicaine non seulement pour le plaisir mais aussi pour le travail. Ils ont été sollicités pour intégrer la prochaine saison de La Villa des coeurs brisés. Qu'on se rassure, le couple ne rencontre aucun problème. Au contraire, ils étaient présents sur le tournage pour former la Love Team, avec Stéphanie Clerbois également. "Nous animerons des grandes nouveautés cette année, je suis certaine vous allez adorer", s'était réjouie la jeune maman sur Instagram.