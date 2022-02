Jesta Hillmann : "6 mois d'enfer" avec Juliann, son couple avec Benoît mis à rude épreuve

Jesta Hillmann est une guerrière. La jeune femme de 30 ans a participé à Koh-Lanta, l'île au trésor (TF1, en 2016) et est arrivée jusqu'en finale face à son époux Benoît Assadi. Tous deux ont ensuite vécu une autre aventure : celle de la parentalité. Et comme lors du tournage de l'émission présentée par Denis Brogniart, ils ont vécu des moments très rudes.

Le 14 mars prochain, Jesta Hillmann et Benoît seront de retour dans des épisodes inédits de Mamans & Célèbres (TFX). Une émission dans laquelle ils partagent leur quotidien avec leur fils Juliann (2 ans et demi) et son frère Adriann (1 an), sans filtre. Car oui comme tous les parents, les tourtereaux connaissent des moments difficiles et ne s'en cachent pas. Sur Instagram aussi, la jeune femme n'hésite pas à dire quand cela ne va pas. Lors d'une session de questions/réponses organisée le 24 février 2022 par exemple, elle a parlé de la période compliquée que son mari et elle ont connu après la naissance de leur aîné.

Un internaute a souhaité savoir qui de Juliann ou Adriann a été le plus difficile à gérer. "Juliann 100000000 fois. Honnêtement, Juliann nous a fait vivre six mois d'enfer. C'était tellement éprouvant. Il ne dormait pas la nuit, pas de sieste, on ne pouvait jamais le poser, il ne supportait pas la poussette ni la voiture. Clairement on ne vivait plus. Je l'avais au sein h24. Il n'y avait que ça qui l'empêchait d'hurler. J'ai même des amis qui venaient souvent nous voir et qui ont vu ça de l'intérieur qui nous ont avoué quelques mois plus tard qu'ils ne savaient même pas comment notre couple a pu tenir", a-t-elle répondu. Jesta Hillmann a ensuite expliqué qu'élever deux enfants aux âges aussi rapprochés n'a pas été de tout repos au départ : "Un an et demi, c'est chaud car ce sont tous les deux des bébés qui ne sont pas autonomes au début et forcément, c'est sport. Mais on serre les dents et ça finit par aller mieux avec un peu de temps, de communication et surtout de la patience."

De la patience, il lui en a aussi fallu pour retrouver son poids d'avant-grossesse. Mais son objectif a été atteint pour son plus grand plaisir. Malgré tout, elle reconnaît que son corps a changé. "Mes hanches sont plus larges et la peau du ventre très distendue avec des vergetures creusées et de la cellulite. Je suis déjà très heureuse d'avoir retrouvé ma silhouette et mon poids, ma taille de pantalon etc. J'ai passé des mois à écrire mon deuxième Jestatouille et à tester mille recettes saines et équilibrées donc forcément, j'ai fondu", a-t-elle révélé. Un ouvrage qui sortira en avril prochain. Parfait pour changer de silhouette avant l'été.